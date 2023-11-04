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Руc Тат
Общество 4 ноября 2023 19:53

На строительство второй линии казанского метро выделят еще 550,2 млн рублей

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На строительство второй линии казанского метро выделят еще 550,2 млн рублей
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

На строительство первого участка второй линии казанского метрополитена хотят выделить почти 550,3 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Среди возможных видов работ указаны земляные работы, устройство наружных электросетей и линий связи, верхнего строения железнодорожного пути и туннелей.

Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 14 ноября, подрядчика определят 16 ноября 2023 года. Выполнить работы исполнитель будет обязан к 10 декабря 2024-го.

Длина первого участка второй линии метро составит 5,75 км. Он будет включать четыре станции: «Ул. Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Ул. Ак. Сахарова».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Генплан Казани до 2040 года хотят внести более ста изменений, в их числе и предложение о трех новых направлениях развития метрополитена.

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#казанское метро
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