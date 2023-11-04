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На строительство второй линии казанского метро выделят еще 550,2 млн рублей
На строительство первого участка второй линии казанского метрополитена хотят выделить почти 550,3 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
Среди возможных видов работ указаны земляные работы, устройство наружных электросетей и линий связи, верхнего строения железнодорожного пути и туннелей.
Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 14 ноября, подрядчика определят 16 ноября 2023 года. Выполнить работы исполнитель будет обязан к 10 декабря 2024-го.
Длина первого участка второй линии метро составит 5,75 км. Он будет включать четыре станции: «Ул. Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Ул. Ак. Сахарова».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Генплан Казани до 2040 года хотят внести более ста изменений, в их числе и предложение о трех новых направлениях развития метрополитена.
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