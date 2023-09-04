В Генплан Казани хотят внести три новых направления развития метрополитена

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В Генплан Казани до 2040 года хотят внести более ста изменений, в их числе и предложение о трех новых направлениях развития метрополитена. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Так, одна из веток идет на улицу Портовая, где планируют провести реновацию территории площадью 287 га. Проект рассчитывают реализовать в течение 10 лет, в результате появится 1,5 млн «квадратов» жилья и 1,3 млн «квадратов» административных и коммерческих помещений. Под озеленение и общественные пространства отдадут не менее 25% (72 га), в том числе будет благоустроена набережная протяженностью 12 км. Из-за того, что место станет центром притяжения большого числа горожан, необходимо будет улучшить доступность общественного транспорта.

Вторая ветка метро протянется в сторону Республиканской клинической больницы, а третье — к Куюкам. Предложение поступило от Института пространственного планирования.

«Мы не можем говорить, что станции будут именно здесь, это только направления, которые мы закладываем в Генплане и даем возможность развиваться в них», — пояснила замначальника Управления архитектуры и градостроительства Анастасия Латыпова.

Генплан до 2040 года был принят на 38-й сессии Казгордумы III созыва 28 февраля.