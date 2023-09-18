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Руc Тат
Общество 18 сентября 2023 12:59

На стройке челнинской мечети «Джамиг» приступили к изготовлению витражей

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На стройке челнинской мечети «Джамиг» приступили к изготовлению витражей
Фото: телеграм-канал администрации Набережных Челнов

На стройке соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах приступили к изготовлению витражей, сообщается в телеграм-канале городской мэрии.

Строители компании «Евростиль» продолжают работы по облицовке наружных стен мечети белым мрамором, уже покрыто около 1 тыс. квадратных метров.

Также начаты кровельные работы на главном корпусе. Керамзит для этих работ на безвозмездной основе предоставил Заинский керамзитный завод.

Фото: vk.com/dzhamig_mechet

Мэр Наиль Магдеев держит строительство объекта на личном контроле. «Важно, что нам помогают люди разных национальностей, религий, конфессий — как свидетельство того, что в Набережных Челнах в согласии и хороших отношениях живут и решают общие вопросы люди разных вероисповеданий», — подчеркнул в одном из интервью градоначальник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на основной купол Соборной мечети Челнов водрузили полумесяц.

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#Религия
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