На стройке челнинской мечети «Джамиг» приступили к изготовлению витражей

Фото: телеграм-канал администрации Набережных Челнов

На стройке соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах приступили к изготовлению витражей, сообщается в телеграм-канале городской мэрии.

Строители компании «Евростиль» продолжают работы по облицовке наружных стен мечети белым мрамором, уже покрыто около 1 тыс. квадратных метров.

Также начаты кровельные работы на главном корпусе. Керамзит для этих работ на безвозмездной основе предоставил Заинский керамзитный завод.

Фото: vk.com/dzhamig_mechet

Мэр Наиль Магдеев держит строительство объекта на личном контроле. «Важно, что нам помогают люди разных национальностей, религий, конфессий — как свидетельство того, что в Набережных Челнах в согласии и хороших отношениях живут и решают общие вопросы люди разных вероисповеданий», — подчеркнул в одном из интервью градоначальник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на основной купол Соборной мечети Челнов водрузили полумесяц.