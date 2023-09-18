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На стройке челнинской мечети «Джамиг» приступили к изготовлению витражей
На стройке соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах приступили к изготовлению витражей, сообщается в телеграм-канале городской мэрии.
Строители компании «Евростиль» продолжают работы по облицовке наружных стен мечети белым мрамором, уже покрыто около 1 тыс. квадратных метров.
Также начаты кровельные работы на главном корпусе. Керамзит для этих работ на безвозмездной основе предоставил Заинский керамзитный завод.
Мэр Наиль Магдеев держит строительство объекта на личном контроле. «Важно, что нам помогают люди разных национальностей, религий, конфессий — как свидетельство того, что в Набережных Челнах в согласии и хороших отношениях живут и решают общие вопросы люди разных вероисповеданий», — подчеркнул в одном из интервью градоначальник.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на основной купол Соборной мечети Челнов водрузили полумесяц.
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