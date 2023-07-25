«Историческое событие»: на основной купол Соборной мечети Челнов водрузили полумесяц

Сегодня на Соборную мечеть «Джамиг» в Набережных Челнах водрузили полумесяц. Событие собрало сотни верующих, а руководство назвало данное мероприятие «историческим». Видеокадры опубликованы в телеграм-канале мэрии Автограда.

На месте также присутствовали главы крупнейших городских организаций и предприятий, представители мусульманского актива, руководитель исполкома Челнов Фарид Салахов и имам-мухтасиб Альфас Гайфуллин.

«Дорогие челнинцы, руководители, друзья! Сегодня в нашем городе происходит историческое событие. На центральном куполе мечети „Джамиг“ мы устанавливаем полумесяц, — обратился ко всем присутствующим глава исполкома Фарид Салахов. — Это 32-летняя история, последние шесть лет строительство ведется активно. Каждый день работает техника, люди, все материалы поставляются вовремя, без задержек. Это все делается благодаря неравнодушным людям, которые приложили руку помощи».

Мухтасиб Альфас Гайфуллин также поблагодарил за помощь мэра Наиля Магдеева и спонсоров. «Сегодня в городе большой праздник. Спасибо мэру и его команде, спонсорам, — благодаря им сегодня мы ставим уже седьмой полумесяц», — отметил он.

Соборная мечеть «Джамиг» с перерывами строится в Набережных Челнах с 1993 года. Ее вместимость должна составить 3,2 тыс. прихожан, а на площади перед ней во время праздников смогут разместиться до 20 тыс. верующих.

Проект мечети предполагает возведение комплекса зданий общей площадью 6,6 тыс. кв. метров. В центре расположится основное пятиуровневое здание с куполами — большим посередине (диаметром 19 метров) и малыми (установленными над лифтовыми шахтами по бокам).

К нему примкнут два флигеля с колоннадами, здесь также разместят по одному среднему куполу (диаметром 9 метров). У мечети будет четыре минарета: два малых со стороны заднего фасада и два больших — по торцам флигелей. Высота двух из четырех минаретов составит 76 метров.