Главы правительств СНГ на стенде Татарстана ознакомились с его экономическим потенциалом

Главам правительств стран СНГ презентовали экономический и промышленный потенциал Татарстана на стенде республики в рамках форума «Россия» на московском ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«По прогнозам валовый региональный продукт по итогам 2023 года составит порядка 4 триллионов рублей. Инвестиции в основной капитал – 1 триллион рублей. Объем отгруженной продукции – 4,5 триллиона рублей», – отмечается в сообщении.

Татарстан по ряду показателей является регионом-лидером. В частности, по цифровой трансформации, по количеству промышленных парков и индустриальных площадок, по инвестиционному климату (после Москвы), по производству товарного молока и так далее.

Напомним, Премьер-министр Михаил Мишустин пригласил высоких гостей осмотреть стенд республики на международной выставке. Делегацию встретил и провел для нее презентацию Раис РТ Рустам Минниханов. Он отметил, что внешнеторговый оборот Татарстана с государствами СНГ в 2022 году вырос на 15% и составил 2,5 млрд долларов.