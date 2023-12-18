Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Главы правительств СНГ на стенде Татарстана ознакомились с его экономическим потенциалом
Главам правительств стран СНГ презентовали экономический и промышленный потенциал Татарстана на стенде республики в рамках форума «Россия» на московском ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«По прогнозам валовый региональный продукт по итогам 2023 года составит порядка 4 триллионов рублей. Инвестиции в основной капитал – 1 триллион рублей. Объем отгруженной продукции – 4,5 триллиона рублей», – отмечается в сообщении.
Татарстан по ряду показателей является регионом-лидером. В частности, по цифровой трансформации, по количеству промышленных парков и индустриальных площадок, по инвестиционному климату (после Москвы), по производству товарного молока и так далее.
Напомним, Премьер-министр Михаил Мишустин пригласил высоких гостей осмотреть стенд республики на международной выставке. Делегацию встретил и провел для нее презентацию Раис РТ Рустам Минниханов. Он отметил, что внешнеторговый оборот Татарстана с государствами СНГ в 2022 году вырос на 15% и составил 2,5 млрд долларов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»