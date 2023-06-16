На стеле у въезда в Менделеевск появилась патриотическая надпись

У въезда в Менделеевск обновили стелу с названием города, на ней появилась надпись «Здесь живут патриоты». Инициатива по установке композиции принадлежит главе района Радмиру Беляеву, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Руководитель района отметил, что в Менделеевске живут неравнодушные люди. Семьям участников спецоперации помогают волонтеры, активисты плетут маскировочные сети и делают окопные свечи.

«С начала спецоперации мы собрали гуманитарную помощь на сумму более 40 млн рублей: для мобилизованных, их семей, жителей новых регионов России. И мы решили, что каждый гость города должен знать, что здесь живут патриоты», — прокомментировал глава района.

2023-й в Менделеевске проходит под знаком Года патриотического воспитания. В городе и районе организуют встречи участников спецоперации с молодежью, на День Победы в села для зажигания Вечного огня привезли частицу огня из Волгограда, а муралы на жилых домах посвятили также патриотической теме — фигуре Родины-матери, поэтам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на въездах в Алексеевский район Татарстана установят новые стелы.