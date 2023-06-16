На въездах в Алексеевский район Татарстана установят новые стелы

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Исполнительный комитет Алексеевского района Татарстана объявил аукцион на изготовление и установку трех стел на въездах в Алексеевское. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На создание конструкции будет направлено 5,4 млн рублей. Компания из Санкт-Петербурга готова выполнить работы со скидкой в 46,5% от заявленной суммы контракта. В итоге она выиграла тендер за 2,9 млн рублей.

По техническому заданию стелы должны иметь форму треугольников высотой 8,6 на 10 метров. Боковые поверхности необходимо выполнить из композитных панелей с разноцветным фоном, соответствующим цветам флагов России и Татарстана. Каждая стела будет подписана «Алексеевский район» и «Доброго пути!».

Работы должны быть выполнены до конца этого года.