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В Менделеевске к Пушкинскому дню появится мурал с портретом поэта
В Менделеевске завершается создание мурала на фасаде многоэтажного дома по улице Пушкина, 2. К Международному дню русского языка, который известен и как Пушкинский день, здесь появится мурал, посвященный великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
На фасаде появится изображение самого писателя и некоторых персонажей. Работы планируется завершить на следующей неделе.
Всего в этом году при поддержке АО «Аммоний» в городе появится пять новых муралов. Ранее на фасады были нанесены изображения «Родина — мать зовет» и татарского поэта Габдуллы Тукая.
Кроме того, будет создан мурал, посвященный концепции «От прошлого к будущему» и вкратце излагающий историю развития города. Еще одно изображение посвятят заслуженному врачу РСФСР Ефиму Чоловскому, хирургу Бондюжской районной больницы.
В прошлом году были нанесены первые пять муралов на фасады многоэтажек Менделеевска. Их посвятили историческим личностям, связанным с развитием Менделеевского района, а также теме химии.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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