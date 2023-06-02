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Общество 2 июня 2023 11:10

В Менделеевске к Пушкинскому дню появится мурал с портретом поэта

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В Менделеевске к Пушкинскому дню появится мурал с портретом поэта

В Менделеевске завершается создание мурала на фасаде многоэтажного дома по улице Пушкина, 2. К Международному дню русского языка, который известен и как Пушкинский день, здесь появится мурал, посвященный великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

На фасаде появится изображение самого писателя и некоторых персонажей. Работы планируется завершить на следующей неделе.

Всего в этом году при поддержке АО «Аммоний» в городе появится пять новых муралов. Ранее на фасады были нанесены изображения «Родина — мать зовет» и татарского поэта Габдуллы Тукая.

Кроме того, будет создан мурал, посвященный концепции «От прошлого к будущему» и вкратце излагающий историю развития города. Еще одно изображение посвятят заслуженному врачу РСФСР Ефиму Чоловскому, хирургу Бондюжской районной больницы.

В прошлом году были нанесены первые пять муралов на фасады многоэтажек Менделеевска. Их посвятили историческим личностям, связанным с развитием Менделеевского района, а также теме химии.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#мурал
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