news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 25 августа 2023 14:27

В Казани откроют второй вестибюль на станции метро «Горки», не работавший более 14 лет

Скопировать ссылку
В Казани откроют второй вестибюль на станции метро «Горки», не работавший более 14 лет
Фото: © «Татар-информ»

С 1 сентября на станции казанского метро «Горки» начнет функционировать второй вестибиль с выходом на улицу Танковая, который был закрыт в течение 14 лет. Об этом МУП «Метроэлектротранс» сообщил в своем телеграм-канале.

«После ремонтно-восстановительных работ службами предприятия отроется второй вестибюль. Напомним, что вестибюль с выходом на улицу Танковая работал с момента открытия метро в 2005 году до 1 апреля 2009 года», – рассказали в предприятии.

Также с начала следующего месяца в часы пик для удобства пассажиров будет увеличено количество подвижного состава, о чем сообщал «Татар-информ».

#казанский метрополитен
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное