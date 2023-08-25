В Казани откроют второй вестибюль на станции метро «Горки», не работавший более 14 лет

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С 1 сентября на станции казанского метро «Горки» начнет функционировать второй вестибиль с выходом на улицу Танковая, который был закрыт в течение 14 лет. Об этом МУП «Метроэлектротранс» сообщил в своем телеграм-канале.

«После ремонтно-восстановительных работ службами предприятия отроется второй вестибюль. Напомним, что вестибюль с выходом на улицу Танковая работал с момента открытия метро в 2005 году до 1 апреля 2009 года», – рассказали в предприятии.



Также с начала следующего месяца в часы пик для удобства пассажиров будет увеличено количество подвижного состава, о чем сообщал «Татар-информ».