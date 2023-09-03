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Общество 3 сентября 2023 08:38

На станции метро «Кремлевская» в Казани заменили эмблемы «М»

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На станции метро «Кремлевская» в Казани заменили эмблемы «М»
Фото: МУП "Метроэлектротранс"

В Казанском метро продолжается замена логотипа «М» на сходах станций для их обозначения. На сегодняшний день завершены работы на «Кремлевской», пишет МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

«Эмблема подсвечивается изнутри и пассажиры издалека могут заметить местоположение входа в метро», – говорится в сообщении предприятия.

Также новый логотип пассажиры могут заметить на «Суконной Слободе», а в ближайшее время их установят на «Площади Тукая». Работы стартовали в конце августа.

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#казанское метро
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