На станции метро «Кремлевская» в Казани заменили эмблемы «М»

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

В Казанском метро продолжается замена логотипа «М» на сходах станций для их обозначения. На сегодняшний день завершены работы на «Кремлевской», пишет МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

«Эмблема подсвечивается изнутри и пассажиры издалека могут заметить местоположение входа в метро», – говорится в сообщении предприятия.

Также новый логотип пассажиры могут заметить на «Суконной Слободе», а в ближайшее время их установят на «Площади Тукая». Работы стартовали в конце августа.

