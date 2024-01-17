На станции метро «Горки» восстановили отопление и провели косметический ремонт

Фото: t.me/metroelectrotranskzn/

На станции «Горки» казанского метрополитена восстановили отопление, заменили светильники и провели косметический ремонт. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

Рабочие провели опрессовку и промывку отопительной системы в обоих вестибюлях. Заменены 35 неисправных радиаторов, подготовлена и проверена работа электрических котлов, отметили в пресс-службе предприятия.

Кроме того, за месяц специалисты заменили 48 неисправных светильников в кессонах на платформе, отремонтировали 124 светильника в кассовых залах и 78 — в пешеходных переходах. Также они установили 118 светодиодных светильников для подсветки стен по первому и второму пути. Всё это позволило довести освещенность станции до норм СанПиН.

Фото: t.me/metroelectrotranskzn/

Помимо этого, проведен косметический ремонт. В частности, очищена потрескавшаяся и осыпавшаяся штукатурка, покрашены, шпаклеваны и оштукатурены стены и потолки первого и второго вестибюлей, двух помещений кассового зала и помещений оператора-кассира, пешеходного перехода.

Сотрудники службы тоннельных сооружений заменили 23 дверных доводчика. Теперь они регулярно промывают станции и путевые стены, уточнили в МУП.

«В планах дальнейшее улучшение внешнего вида и освещения других станций казанского метрополитена», — заверили в «Метроэлектротрансе».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 1 сентября прошлого года на станции метро «Горки» открылся вестибюль с выходом на Танковую, который не работал более 14 лет (сама станция открылась в 2005 году).