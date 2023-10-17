На создание систем водоснабжения «Большого Зеленодольска» выделят почти 600 млн

Схема Минстроя РТ

На строительство систем водоснабжения «Большого Зеленодольска» направят более 592,4 млн рублей. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит обеспечить водоснабжение территории, прилегающий к трассе Казань — Зеленодольск, что позволит обеспечить ввод жилья здесь. Инженерные сети также создадут на территории очистных сооружений поселка Васильево Зеленодольского района, следует из документации к тендеру.

Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ, средства поступят из республиканского бюджета.

Прием заявок завершится 23 октября, исполнителя работ определят 25 октября. Завершить их предполагается к 10 декабря следующего, 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что до 2030 года по проекту «Большой Зеленодольск» планируется ввести 5,6 млн кв. метров жилья. Реализация идеи, возникшей еще в конце 2000-х годов, окажется разбита на два этапа.