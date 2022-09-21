До 2030 года по проекту «Большой Зеленодольск» планируется ввести 5,6 млн квадратов жилья

Сколько квадратных метров жилья планируется построить в Зеленодольске до 2030 года и как движется работа над проектом «Большой Зеленодольск», рассказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж».

«Проект „Большой Зеленодольск“ был реанимирован при поддержке Президента Рустама Минниханова. Сейчас он приобретает реальные контуры. Раз в неделю Министерство строительства республики и Марат Мансурович Айзатуллин собирает нас по проекту. Идет проектирование, проектирование инженерных сетей, и в целом просматривается не только строительство жилья, но и создание территории по предложению трудовой силы», — сообщил Михаил Афанасьев.

По словам главы района, по концепции проект разбит на два этапа. До 2025 года планируется ввести 1 млн квадратных метров жилья и до 2030 года еще 4,6 млн квадратных метров жилья.

«Это очень крупный амбициозный проект, который будет располагаться вдоль трассы Казань — Зеленодольск. И в целом Зеленодольск и Казань будут двигаться навстречу друг другу», — отметил он.

Кроме того, город — активный участник программы «Социальная ипотека», и у ГЖФ при Президенте идет крупная стройка по Зеленодольску. Сейчас заложен очень крупный проект, который будет обеспечивать потребности завода имени Серго по квартирам, в том числе для социальных, медицинских работников, а также для образовательной отрасли и правоохранителей.

«Система здесь тоже достаточно четкая и аргументированная: если у нас есть спрос, очередь, потребность в том или ином жилье, то работа в этом направлении идет. У ГЖФ достаточно земли на территории нашего города для того, чтобы застраивать и новую часть микрорайона, и историческую часть города, и на территории ранее снесенных домов по программе ликвидации аварийного жилья. Город интенсивно застраивается и коммерческим жильем. В целом, по району мы строим более 100 тыс. квадратных метров в год, и эти темпы только растут», — заключил Афанасьев.