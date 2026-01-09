На Солнце произошла сильная вспышка, в середине дня возможны магнитные бури

Фото: скриншот видео xras.ru

Сегодня, 9 января, на Земле возможны слабые магнитные бури уровня G1. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Магнитные бури минимального уровня вероятны в середине дня из-за прохождения мимо планеты плазменного облака среднего размера, выброшенного светилом 6 января. С учетом сильного смещения выброса вбок «прогноз является довольно неустойчивым», констатировали исследователи.

Если облако плазмы совсем ненамного отклонится влево, то оно пройдет мимо Земли без каких-либо геомагнитных последствий. Напротив, при смещении вправо «возможно заметное усиление геомагнитных колебаний по сравнению с расчетными», пояснили специалисты.

Уровень и число вспышек на Солнце с начала года оставались низкими, однако в середине дня 8 января на обратной стороне светила был зарегистрирован крупный взрыв.

На поступивших с коронографов снимков видно разлетающееся в разные стороны звездное вещество. Место взрыва никакими спутниками сейчас не наблюдается. Соответственно, по словам астрономов, «можно только гадать, что там произошло».

Две недели назад на невидимой сейчас стороне Солнца наблюдались две активные области среднего разрыва. Если взрыв случился в одной из них, то, судя по направлению выброса, это была группа пятен 4321, прежде находившаяся ниже экватора в правой части видимого солнечного диска.

Увидеть глазами место взрыва можно будет приблизительно через неделю, когда группа пятен начнет выходить к Земле из-за левого (восточного) горизонта светила.

При этом в ближайшие дни скорость солнечного ветра может умеренно увеличиться из-за появления на обращенной к Земле стороне звезды очередной корональной дыры довольно необычной формы, добавили ученые.

По информации NASA, во время геомагнитных штормов уровня G1 возможны незначительные колебания в электросетях. Увидеть северные сияния можно только в высоких широтах.

Вместе с тем при сильных магнитных бурях люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые объясняют это тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и начинается кислородное голодание тканей.

Видео: xras.ru.