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На Солнце произошла первая в 2025 году вспышка сильнейшего класса X
Сегодня, 3 января, на Солнце произошла первая в наступившем 2025 году вспышка сильнейшего по мощности класса X. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.
«Третьего января в 14.39 мск в группе пятен 3947 (N11E66) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 25 минут», — сказано в сообщении.
Вместе с тем событие прокомментировали ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Событие классифицировано как X1.2, то есть объективно находится на нижней границе класса, поэтому сильных последствий быть не должно», — заметили исследователи.
По оценке специалистов, скорее всего, последствий у вспышки не будет вообще, потому что ее область «сильно сдвинута к краю солнечного диска», а воздействие оттуда при такой силе события «очень маловероятно».
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца уточнили, что не отказываются от высказанного ранее мнения, согласно которому «при текущей конфигурации солнечных активных центров крупные вспышки почти невозможны», а сегодняшнее событие объективно не является крупным.
До этого две мощные вспышки класса X произошли на Солнце 30 декабря. Они привели к магнитной буре и северному сиянию, которое наблюдали в том числе и жители Татарстана.
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