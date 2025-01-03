На Солнце произошла первая в 2025 году вспышка сильнейшего класса X

Вспышка X1.2 от 3 января 2025 года

Фото: xras.ru

Сегодня, 3 января, на Солнце произошла первая в наступившем 2025 году вспышка сильнейшего по мощности класса X. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

«Третьего января в 14.39 мск в группе пятен 3947 (N11E66) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 25 минут», — сказано в сообщении.

Вместе с тем событие прокомментировали ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Событие классифицировано как X1.2, то есть объективно находится на нижней границе класса, поэтому сильных последствий быть не должно», — заметили исследователи.

По оценке специалистов, скорее всего, последствий у вспышки не будет вообще, потому что ее область «сильно сдвинута к краю солнечного диска», а воздействие оттуда при такой силе события «очень маловероятно».

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца уточнили, что не отказываются от высказанного ранее мнения, согласно которому «при текущей конфигурации солнечных активных центров крупные вспышки почти невозможны», а сегодняшнее событие объективно не является крупным.

До этого две мощные вспышки класса X произошли на Солнце 30 декабря. Они привели к магнитной буре и северному сиянию, которое наблюдали в том числе и жители Татарстана.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури. Последние приводят, в частности, к северным сияниям в атмосфере и нарушениям коротковолновой связи.