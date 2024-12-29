Россиян предупредили о магнитных бурях в новогоднюю ночь

В последнюю ночь года в России ожидаются умеренные магнитные бури. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он написал, что сегодня утром на Солнце произошла вспышка высшего балла Х, пик которой пришелся на 10.18 по мск. И хотя рост солнечной активности регистрируется уже на протяжении порядка 7 дней, такой силы событие достигло только 29 декабря.

«Взрыв произошел в области возможного воздействия на Землю. Предварительно, вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января. Более точная информация появится предстоящей ночью», — говорится в сообщении.

Леус напомнил, что начало 2024 также прошло в обстановке высокой солнечной активности, причем 1 января была зарегистрирована крупная вспышка на Солнце уровня Х5.0.

На этот раз предварительный балл события достигает Х1.1.