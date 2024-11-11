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Жители Татарстана поделились кадрами северного сияния
Татарстанцы поделились кадрами северного сияния, которое увидели минувшей ночью. По словам местных жителей, снимки сделаны в Алькеевском районе Татарстана, пишет ТНВ.
Ранее ученые говорили, что северные сияния возникают из-за ослабления магнитного поля Земли или в результате вспышки на Солнце. Так объяснил появление «красочного природного явления» профессор КФУ Юрий Нефедьев.
К слову, как раз 10 ноября в 15:06 мск на Солнце произошла мощная вспышка, которая, по словам ученых, может привести к магнитным бурям.
фото: соцсети
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