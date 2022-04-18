На содержание фонтанов в Зеленодольске потратят 2,3 млн рублей

В Зеленодольске на содержание и техническое обслуживание пяти фонтанов потратят более 2,3 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что речь идет о фонтанах на пересечениях улицы Ленина с улицами Гагарина (у памятника Ленину) и Первомайская, по улице Комарова возле школы №9, на улице Королева и на городском озере по улице Космонавтов.

В частности, исполнитель должен будет выполнить подготовительные работы для запуска фонтанов после. Это установка насосов и фильтров, чистка и промывка чаш, гидравлические испытания, шлифовка поверхностей, обшивка каркасных стен и ряд других работ.

В качестве заказчика выступает исполком Зеленодольского района РТ. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 19 апреля, а подрядчика определят 21 апреля. Услуги должны оказываться вплоть до 31 октября этого года.

Ранее стало известно, что в 2022 году будет обновлено техническое оснащение пяти фонтанов и фонтанных комплексов Казани. Недавно Президент РТ Рустам Минниханов поручил привести в порядок общественные пространства Татарстана, о чем сообщал «Татар-информ».