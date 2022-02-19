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Ру Тат
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Общество
19 февраля 2022  05:37

В Казани отремонтируют пять фонтанов

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В 2022 году обновят техническое оснащение пяти фонтанов и фонтанных комплексов Казани. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города. 

Так, планируется провести капремонт фонтана по улице Карбышева, а в парке Тысячелетия отремонтируют насосное оборудование. У фонтана, расположенного в парке «Крылья Советов», будут отремонтированы насосы и электродвигатели, рабочие заменят детали — резиновые уплотнения крышек, диффузоры, предфильтры, подшипники насосов. 

У комплекса на Булаке и у фонтанов в парке им. Горького уже заменили светодиодные модули светильников, возле театра им. Камала провели монтаж новой фанеры.

Всего в Казани насчитывается 28 фонтанов, четыре из них нуждаются в капитальном ремонте.

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