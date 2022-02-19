В Казани отремонтируют пять фонтанов

В 2022 году обновят техническое оснащение пяти фонтанов и фонтанных комплексов Казани. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Так, планируется провести капремонт фонтана по улице Карбышева, а в парке Тысячелетия отремонтируют насосное оборудование. У фонтана, расположенного в парке «Крылья Советов», будут отремонтированы насосы и электродвигатели, рабочие заменят детали — резиновые уплотнения крышек, диффузоры, предфильтры, подшипники насосов.

У комплекса на Булаке и у фонтанов в парке им. Горького уже заменили светодиодные модули светильников, возле театра им. Камала провели монтаж новой фанеры.

Всего в Казани насчитывается 28 фонтанов, четыре из них нуждаются в капитальном ремонте.