Минниханов поручил привести в порядок общественные пространства Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов республики на совещании в Доме Правительства региона привести в порядок общественные пространства. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«С приходом теплых дней общественные пространства становятся востребованными у горожан. При этом в адрес органов власти поступает большое количество обращений из-за недостаточного внимания к содержанию объектов благоустройства. С 1 марта текущего года зафиксировано 350 таких сообщений», — обратился к участникам совещания руководитель республики.

По словам Минниханова, чаще других обращаются с жалобами жители крупных городов: Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Среди основных причин для недовольства он упомянул неудовлетворительное состояние и содержание общественных пространств, а также ненадлежащее состояние зеленых насаждений.

«Главам городов и районов — организовать работу по приведению общественных пространств в порядок, по подготовке парков и скверов к летнему сезону. Соответствующая работа должна быть организована в том числе и в рамках санитарно-экологического двухмесячника, который проходит с 1 апреля по 31 мая», — потребовал Президент Татарстана.

Кроме того, Минниханов поручил обратить внимание на дворы многоквартирных домов. «Мы отремонтировали свыше 2 тысяч дворов, и надо, чтобы они соответствовали всем требованиям», — пояснил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане началось голосование за объекты благоустройства.