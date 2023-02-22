На Соборной мечети «Джамиг» в Челнах установлен нижний ярус центрального купола

На Соборную мечеть «Джамиг» в Набережных Челнах установили нижний ярус внутреннего свода центрального купола, диаметр которого составляет 19 метров. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель попечительского совета Фонда строительства соборной мечети в Набережных Челнах Уел Хусаинов.

«Конструкции главного купола привезли из Волгодонска, поэтому для его транспортировки потребовалось 20 рейсов на фурах, чтобы привезти все его части. Вчера собрали нижний ярус, его подняли. Теперь приступили к сборке верхнего яруса. Его тоже планируется поднимать на днях, как только завершится сборка», — рассказал собеседник агентства.

Затем, по словам Уела Хусаинова, начнется сборка верхнего свода. Полностью купол будет готов ориентировочно через две недели.

Проект соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах предполагает возведение комплекса зданий общей площадью 6,6 тыс. кв. метров. В центре расположится основное пятиуровневое здание с куполами — большим посередине (диаметром 19 метров) и малыми (установленными над лифтовыми шахтами по бокам). К нему примкнут два флигеля с колоннадами, здесь также разместят по одному среднему куполу (диаметром 9 метров). У мечети будет четыре минарета: два малых со стороны заднего фасада и два больших — по торцам флигелей. Высота двух из четырех минаретов составит 76 метров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что верующий пожертвовал 30 млн рублей на строительство Соборной мечети в Челнах.