Верующий пожертвовал 30 млн рублей на строительство Соборной мечети в Челнах

Верующий пожертвовал 30 млн рублей на строительство Соборной мечети в Набережных Челнах. Он захотел остаться неизвестным. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель попечительского совета Фонда строительства соборной мечети в Набережных Челнах Уел Хусаинов.

Средства пойдут на создание трех куполов — одного большого диаметром 19 метров и двух средних по девять метров. Также необходимо завершить минареты, для этого нужно 600 кубов бетона. На все эти работы требуются 55 млн рублей. Минареты и купола получаются очень высокими, поэтому возле мечети работает башенный кран.

«Это наше большое достижение. Поставщик этого крана из Казани пошел навстречу и предоставил тариф с большой скидкой. Этот кран приступает к монтажу центрального купола. Планируется, что к лету 2023 года работы будут завершены, кроме больших минаретов. Сделаем к лету будущего года два малых минарета и три купола», — поделился планами председатель попечительского совета Фонда строительства соборной мечети в Челнах.

Темпы строительства идут медленно, но без остановки. На сегодняшний день в мечети завершен монтаж железобетона, выполнена кирпичная кладка. Делается заказ двух куполов. На следующей неделе они будут готовы, и начнется монтаж.

Отчет о поступлении средств размещен на официальном сайте мечети «Джамиг». Однако, по словам Уела Хусаинова, некоторые люди звонят и интересуются, «куда деваются деньги».

«Отчеты публикуются. Все прозрачно. Пусть люди не думают, что мы куда-то деньги деваем. Наоборот, не хватает. И мы очень благодарны, что нашелся такой человек, который пожертвовал 30 млн рублей», — отметил собеседник агентства.

История строительства соборной мечети в Автограде достаточно сложна. Земля под нее на проспекте Сююмбике возле здания мэрии была выделена еще в 1992 году. Проект разработали в 2009 году, экспертизу он прошел в 2010-м, строительство началось тогда же и завершилось в 2011-м. Стройка была возобновлена в 2017 году. В 2019 году начались работы выше «нулевой» отметки.