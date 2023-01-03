Самый большой купол для челнинской мечети «Джамиг» привезут из Волгодонска

Фото: Попечительский совет Фонда строительства соборной мечети

Большой купол диаметром 19 метров для соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах изготовлен на площадке компании-подрядчика в Волгодонске. В декабре состоялась контрольная сборка, доставка купола в Автоград запланирована на конец января.

Как рассказал «Татар-информу» председатель попечительского совета Фонда строительства соборной мечети в Набережных Челнах Уел Хусаинов, чтобы перевезти детали большого купола, потребуется свыше 20 рейсов на фурах. Примерно в феврале-марте покрытие начнут монтировать.

Собеседник агентства уточнил, что работы на площадке по строительству соборной мечети начались уже сегодня: специалисты вышли на объект, не дожидаясь окончания зимних каникул.

К данному моменту практически завершены работы по возведению внешнего контура зданий мечети. Уложено 530 куб. метров монолитного бетона и 216 куб. метров утеплителя, выполнено 864 куб. метра кирпичной кладки.

2022 год стал хорошим в плане продвижения строительства мечети. Из пяти куполов мечети смонтированы четыре. На двух из них работы полностью завершены, а на двух других остались только облицовочные работы, которые будут выполнены в теплое время года. Сам материал, патинированный алюминий, закуплен и находится на складе.

В январе начнутся работы на двух малых минаретах. Сейчас они подняты до отметки 27 метров, а по проекту железобетонные части минаретов должны быть подняты до 50 метров — то есть еще на 23 метра. Затем необходимо установить покрытия минаретов с полумесяцами. Эти изделия также заказаны, их перевозка и монтаж планируются на II квартал наступившего года.

Наружная отделка мечети будет выполнена из белого мрамора.