Вход для детей на смотровую площадку «Казан» будет бесплатным 1 июня

1 июня, в Международный день защиты детей, вход для детей будет бесплатным. Такая возможность появится у юных жителей и гостей столицы Татарстана в возрасте до 18 лет включительно. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-секретарь Дирекции скверов и парков Гузель Ахметгалиева.

Обычно стоимость входа для детей от 7 до 18 лет составляет 100 рублей, для детей до семи лет — бесплатно. Взрослые могут посетить площадку за 150 рублей каждый.

Данная акция на День защиты детей проводится не впервые, в прошлом году дети также могли бесплатно полюбоваться видами на город с 32-метровой высоты «Чаши», добавила собеседница агентства.

С 1 мая смотровая площадка Центра семьи «Казан» перешла на новый режим работы: посетить ее можно ежедневно в течение 12 часов — с десяти утра и до десяти вечера. До 1 мая вход был открыт каждый день с 10.00 до 20.00.

Площадка работает с еще одним новшеством: в этом сезоне здесь предусмотрены небольшие технические перерывы — с 14.30 до 15.00 и с 19.30 до 20.00.

За прошлый сезон смотровую площадку посетили 184 тыс. человек.