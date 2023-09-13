На службу по контракту отправились 16 нижнекамцев, готовятся еще 20 добровольцев

Из Нижнекамского района на службу по контракту отправились 16 добровольцев, готовятся приступить к защите Родины еще 20 мужчин. Это самая большая команда добровольцев за последнее время. Большинств из них старше 40 лет.

Мужчин провожали родственники и ветераны боевых действий, они дали свои напутствия: «Чтобы в каком составе ушли, в таком составе и пришли...».

Ветеран спецоперации с позывным Малой выступил перед очередной группой мужчин, пожелавших отправиться на передовую. «Мы — тыл будем держать и ждать вас. Удачи вам. Мы с вами».

Военнослужащий Камиль не отходит от своей супруги и внучки. По словам мужчины, расставание с близкими — самая тяжелая часть его решения. В остальном он настроен позитивно и готов к боевым будням, хотя еще не знает, в какой точке окажется и какие задачи будет выполнять. В свои 58 лет он готов к любым приказам.

«Помоложе едут ребята, что я — хуже них? Тоже хочу Родине долг отдать», — говорит он.

Многие из тех, кто принял решение отправиться на службу, это уже бывалые бойцы. Кто-то участвовал в Чеченских кампаниях, кто в Афганской войне.

В то же время немало и тех, кому не приходилось проходить даже срочной службы. «Ну, я уже давно решался. Ну, ладно, теперь семья останется, ничего не поделаешь, надо идти ребятам помогать».

С апреля из нижнекамского военкомата на контрактную службу отправилось более 200 человек. На ближайшие дни запланирована отправка еще порядка 20 добровольцев.

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