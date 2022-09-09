На следующей неделе в Татарстане потеплеет до +18 градусов

На смену установившейся в Татарстане очень холодной погоде придет потепление. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Впрочем, сегодня в республике под влиянием атмосферного фронта еще будут идти дожди, местами — с ледяной крупой, о чем сообщал «Татар-информ».

В ночь на субботу, 10-го числа, в регионе еще возможны осадки (преимущественно на востоке). Днем они прекратятся под влиянием гребня скандинавского антициклона. Температура воздуха в темное время суток составит от +1 до +6 градусов, причем на почве в низких местах вероятны слабые заморозки. В дневные часы воздух прогреется до 11–16 градусов тепла, отмечают синоптики.

В воскресенье, 11 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха составит от +2 до +7 градусов, на почве в низких местах вновь возможны слабые заморозки. В светлое время суток потеплеет до +11, +16 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели, 12 и 13 сентября, на территорию республики продолжит влиять антициклон. Соответственно, вероятность осадков невелика. По ночам по-прежнему ожидается от +2 до +7 со слабыми заморозками в отдельных местах. Однако днем воздух будет прогреваться до 15–18 градусов тепла.

Об ожиданиях от бабьего лета и прогнозе на предстоящую зиму ранее рассказал профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.