«Осень опережает климатический календарь»: вернется ли тепло в Татарстан с бабьим летом?

Почему в Татарстане наблюдаются ранние заморозки, когда может выпасть снег и вернется ли тепло, рассказал корреспонденту «Татар-информ» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Юрий Переведенцев: Весь август был уникальным, за месяц не выпало ни капли дождя. Среднемесячная температура оказалась выше климатической нормы на 5 – 6 градусов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Циклон и холодный фронт обеспечили выход арктического воздуха»

С резкого похолодания и заморозков начался сентябрь в Татарстане. На этой неделе температура по республике и в Казани будет значительно ниже климатической нормы.

«Началась календарная осень, погода резко меняется, резко меняется и температурный фон. Начиная с понедельника, температура на 4 – 5 градусов ниже климатической нормы. С 6 сентября дневные температуры в районе 13 – 12 градусов, а ночные – в районе 7 градусов. Это не сентябрьская, а октябрьская погода», - сказал Юрий Переведенцев.

Ученый пояснил, что циклон и холодный фронт обеспечили выход арктического воздуха на всей Европейской территории России, поэтому и пришла ненастная погода. Зато последний месяц лета в Казани оказался засушливым и жарким благодаря блокирующему антициклону, который не пропустил к нам ни одного дождевого облака с Атлантики.

«Весь август был уникальным, за месяц не выпало ни капли дождя. Среднемесячная температура оказалась выше климатической нормы на 5 – 6 градусов и составила 23 градуса», - напомнил эксперт.

По прогнозу Гидромета РФ в ближайшую пентаду и декаду температура в столице Татарстана будет ниже нормы примерно на 4 градуса. Среднесуточная температура сейчас составляет 10 градусов, что также на 4 – 5 градусов ниже климатической нормы и больше соответствует началу октября. По уточненному прогнозу погода в сентябре в нашем городе будет ниже нормы, которая составляет 11,7 градуса. Осадки ожидаются в норме, на уровне 52 мм.

В ближайшие дни северные ветры принесут в наши районы очередную порцию холодного воздуха, а температуры продолжат понижаться. Также временами пройдет дождь. Фото: © «Татар-информ»

«Сохранится очень холодная и дождливая погода»

Штормовое предупреждение о заморозках на территории Татарстана опубликовал Гидрометцентр Татарстана. Ночью и утром 6 сентября на территории республики местами в воздухе и на почве были заморозки до минус одного градуса.

«На Европейской территории России произошла кардинальная смена погодных процессов. Причина этих изменений - в распространении обширной тропосферной ложбины с воздухом северных широт. В Татарстане под ее влиянием установилась холодная погода с температурами на 3-4 градуса ниже нормы. Температуры воздуха ночью понижаются до 0 – 7 градусов, в ночные часы с субботы на воскресенье местами на востоке наблюдались слабые заморозки. Днем не выше 13 – 17 градусов», - сказано в сообщении.

По данным метеорологов, в ближайшие дни северные ветры принесут в наши районы очередную порцию холодного воздуха, а температуры продолжат понижаться. Также временами пройдет дождь. 7 – 8 сентября в ночные часы ожидается от 2 до 8 градусов тепла, днем - не выше 9 – 14 градусов. В целом температурный фон окажется на 6 – 7 градусов ниже нормы. По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу - 9 сентября, и в субботу - 10 сентября сохранится очень холодная и дождливая погода.

«Если прогноз Гидромета РТ оправдается, то заморозки в этом году будут очень ранними, на месяц раньше срока» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Заморозки наступили на месяц раньше»

В Казани переход средней суточной температуры через 10 градусов обычно приходится на 19 – 22 сентября, а средняя дата первого заморозка в воздухе за городом – 29 сентября, в городе – 4 октября, на почве – 16 и 20 сентября соответственно.

«Заморозки, это когда на фоне положительных температур происходит переход через нулевую отметку. Если прогноз Гидромета РТ оправдается, то заморозки в этом году будут очень ранними, на месяц раньше срока», - отметил Юрий Переведенцев.

Он добавил, что самый ранний заморозок на почве на станции «Казань-опорная» был отмечен 8 августа 1963 года.

Переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в нашем городе обычно происходит в период 30 октября - 2 ноября, а средняя дата появления первого снежного покрова приходится на 27 октября – 1 ноября.

«Бабье лето обычно бывает в середине сентября, и для этого подходящие условия создаются» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для прихода бабьего лета создаются подходящие условия»

Вернется ли тепло в город вместе с бабьим летом? Скорее всего, вернется, считает Юрий Переведенцев.

«Бабье лето обычно бывает в середине сентября, и для этого подходящие условия создаются. Оно приходит после холодов, дождей и ненастья. Это сухая, теплая пора может продлиться от одного-двух дней до месяца. В среднем бабье лето задерживается у нас на неделю», - сказал профессор КФУ.

Такая ясная, теплая и сухая погода, которую в народе называют золотой осенью, почти ежегодно наблюдается в начале осени, но весьма непродолжительное время. Она бывает обусловлена антициклонами, движущимися по югу Европы с запада на восток на нижнюю Волгу или из Казахстана в юго-восточные районы Европейской части России. В такие теплые периоды температура воздуха в дневные часы может повышаться в сентябре до 20 – 25 градусов тепла, а в октябре – до 15 – 20 градусов тепла.

Однако мнением ученого КФУ не согласны специалисты центра Фобос. Они считают, что сентябрь будет прохладным и без классического бабьего лета.

«Осень, опережая климатический календарь на 20 суток, мощно вступила в свои права в первый же день сезона. Отметившись полярным вторжением, погода будет сохранять прохладный почерк в течение всего сентября. Среднемесячная температура воздуха вряд ли сумеет соответствовать многолетней норме и окажется на 1 градус ниже положенного. Осадков выпадет лишь немного меньше - на 10 – 20% нормы», - сообщают «Метеовести».

По мнению специалистов, при таком сценарии рассчитывать на классическое бабье лето в Центральной России не приходится. Возможны лишь непродолжительные периоды солнечной и сухой погоды.

Федеральные эксперты отмечают, что последующие осенние месяцы будут хмурыми, ненастными, но теплыми Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Температуры в октябре и ноябре в Центральной России будут на 2 градуса выше нормы»

Какой будет погода в позднюю осень и зимой? Федеральные эксперты отмечают, что последующие осенние месяцы будут хмурыми, ненастными, но теплыми. Температура в октябре прогнозируется на 1 – 2 градуса выше нормы, а осадки могут перевыполнить план. В ноябре положительное отклонение увеличится от среднего и составит 2 – 3 градуса с нормальным распределением осадков. В целом осень будет немного теплее среднестатистических показателей и с количеством осадков близким к норме. Более подробный прогноз погоды на отопительный период Гидромет РФ даст в конце сентября.

Некоторые специалисты из-за резких и частых смен температуры называют климат «нервным». Юрий Переведенцев пояснил, что такое определение климату еще лет 40 назад дал академик Александр Обухов.

«В связи с глобальным потеплением климата стали более часто появляться экстремальные события. У нас была длительная засуха, это – проявление экстремальных событий. А на Дальнем Востоке – тайфун, в день выпадает 80 мм осадков, Западная Европа горит. «Нервный» климат – это значит неустойчивый, непостоянный», - заметил спикер.

Обычно зима не наступает сразу. Некоторое время среднесуточные температуры воздуха то опускаются ниже нуля градусов, то поднимаются выше, а снежный покров то появляется, то исчезает. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Зимой стоит ждать волны тепла и холода»

Когда придет зима в Казань, и какой она будет? Как уже отмечалось выше, средняя дата появления первого снежного покрова приходится в нашем городе на 27 октября – 1 ноября. Но обычно зима не наступает сразу. Некоторое время среднесуточные температуры воздуха то опускаются ниже нуля градусов, то поднимаются выше. Вследствие чего снежный покров то появляется, то исчезает. Это неустойчивый период перехода от осени к зиме климатологи называют предзимьем. Он длится в среднем около трех недель.

С момента перехода среднесуточной температуры воздуха через минус 5 градусов, а обычно это происходит в период с 19 по 22 ноября – начинается зима. Эксперт КФУ считает, что предстоящей зимой жителям Татарстана стоит ждать волны тепла, когда температуры переходят через нулевую отметку, и волны холода.

«На моей памяти в Казани были очень теплые зимы, когда под ногами была вода. Иногда зимы были очень холодными. На 60-70% всякое событие соответствует климатической норме. Ожидать нужно в любом случае зиму нестабильную, с проявлениями температурных волн», - сказал Переведенцев.

Однако достоверный прогноз на зиму сейчас дать никто не сможет, заметил эксперт КФУ. Прогнозисты не знают деталей того, что будет через несколько месяцев. «Атмосфера – это хаос, она находится в хаотическом состоянии и угадать, что будет, невозможно», - заключил Переведенцев.