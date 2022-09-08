В Татарстане ожидаются дожди, ледяная крупа и до +14 градусов

Завтра, 9 сентября, в Татарстане сохранится очень холодная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным (днем с прояснениями). На большей части территории региона под влиянием атмосферного фронта будут идти дожди (в Казани — небольшие, ночью иногда — умеренные).

Кроме того, в отдельных районах возможна ледяная крупа. Будет дуть умеренный северный и северо-западный ветер, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха по Татарстану составит от 3 до 8 градусов тепла (в столице республики — от +5 до +7). В светлое время суток воздух прогреется до +9, +14 градусов (в Казани — до +10, +12).

Ранее метеоролог пообещал потепление к выходным в Татарстане, о чем сообщал «Татар-информ».