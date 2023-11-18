На следующей неделе в Татарстане ожидаются магнитные бури

На следующей неделе, 22, 24 и 25 ноября, на Земле ожидаются магнитные бури. Это следует из прогноза Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований Российской Академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Степень возмущенности магнитного поля планеты в эти дни будет достигать уровня G1. По пятибалльной шкале это самая слабая степень.

Аналогичные магнитные бури возможны 5 и 10 декабря. В ближайшие два дня, 19 и 20 ноября, вероятность подобных возмущений магнитного поля составляет 15% вместо сегодняшнего 1%. Впрочем, вероятность сильного магнитного шторма — по-прежнему 1%.

Фото: xras.ru

Согласно данным Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, 19-го числа прогнозируется умеренная вспышечная солнечная активность, «вспышки класса Х маловероятны».

Геомагнитное поле может быть неустойчивым, радиационная обстановка останется невозмущенной. Вместе с тем возможно ухудшение условий КВ-радиосвязи в течение суток.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ИСЗФ сочли: ученые ошиблись в оценках мощности магнитной бури 5 ноября.

На Земле 5 ноября зафиксировали сильную магнитную бурю. Жители Сабинского, Апастовского, Балтасинского и Агрызского районов Татарстана смогли увидеть северное сияние. Наблюдали его и во многих других регионах России вплоть до Крыма и Кубани, а также на Украине.