ИСЗФ: Ученые ошиблись в оценках мощности магнитной бури 5 ноября

Фото: Области полярных сияний 5 ноября 2023 года, модельное изображение (xras.ru)

Исследователи сначала неправильно оценили мощность солнечной вспышки и скорость выброшенного ею потока плазмы, который вызвал 5 ноября сильнейшую магнитную бурю. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) Российской Академии наук и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Коронографы LASCO зарегистрировали выброс плазменного облака Солнцем в сторону Земли 3 ноября, причем по времени он совпал с чрезвычайно слабой солнечной вспышкой, с которой его и сопоставили.

«Выброс рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался 6 ноября и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса», — отмечается в сообщении.

Однако, поясняют российские ученые, облакам плазмы потребовалось лишь двое суток, чтобы пройти расстояние в 150 млн километров от Солнца до Земли. Они ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с заметно большей силой.

«<…> и скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это всё равно не объясняет, как столько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», — подчеркивают исследователи.

По предположению сотрудников лаборатории, собственное магнитное поле плазмы «могло вызвать своеобразную аннигиляцию силовых линий при взаимодействии <…> с полем Земли, что, скорее всего, дополнительно усилило воздействие на земную магнитосферу».

Пока магнитная буря соответствует уровню G3, что означает «сильно» по шкале с пятью делениями (G5 — экстремально сильно, G1 — слабо). При буре уровня G3 на Земле могут возникать проблемы в энергосистемах, перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации. Кроме того, полярные сияния начинают наблюдаться в средних широтах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Земле 5 ноября зафиксировали сильную магнитную бурю. Жители Сабинского, Апастовского, Балтасинского и Агрызского районов Татарстана смогли увидеть северное сияние. Наблюдали его также во многих других регионах России вплоть до Крыма и Кубани. Видели полярное сияние и на Украине.