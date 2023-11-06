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На Земле зафиксировали сильную магнитную бурю
Институт прикладной геофизики во второй половине дня 5 ноября зафиксировал сильную магнитную бурю на Земле. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что степень возмущенности магнитного поля планеты достигла уровня G3 — «сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
При уровне G3 на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов, возможны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. А в средних широтах жители планеты могут наблюдать полярные сияния.
5 ноября «Татар-информ» сообщал, что жители Сабинского, Апастовского, Балтасинского и Агрызского районов Татарстана смогли увидеть северное сияние.
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