На следующей неделе татарстанцев ожидает дополнительный выходной

Следующая рабочая неделя в Татарстане будет сокращенной. В среду, 10 апреля, жителей республики ожидает выходной в честь начала празднования Ураза-байрама.

Накануне, 9 апреля, рабочий день будет на один час короче.

Напомним, что Раис Татарстана Рустам Минниханов в начале февраля подписал указ о датах проведения Ураза-байрама и Курбан-байрама. Оба праздника являются выходными в регионе. Первый будет отмечаться 10 апреля, второй — 16 июня.

На совещании в Доме Правительства накануне Минниханов поручил ДУМ Татарстана и муниципальным образованиям республики создать все необходимые условия для проведения праздничных богослужений и мероприятий в Ураза-байрам.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»