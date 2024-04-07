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На следующей неделе татарстанцев ожидает дополнительный выходной
Следующая рабочая неделя в Татарстане будет сокращенной. В среду, 10 апреля, жителей республики ожидает выходной в честь начала празднования Ураза-байрама.
Накануне, 9 апреля, рабочий день будет на один час короче.
Напомним, что Раис Татарстана Рустам Минниханов в начале февраля подписал указ о датах проведения Ураза-байрама и Курбан-байрама. Оба праздника являются выходными в регионе. Первый будет отмечаться 10 апреля, второй — 16 июня.
На совещании в Доме Правительства накануне Минниханов поручил ДУМ Татарстана и муниципальным образованиям республики создать все необходимые условия для проведения праздничных богослужений и мероприятий в Ураза-байрам.
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»
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