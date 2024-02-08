Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в этом году

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Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты проведения мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в текущем 2024 году. Руководитель республики подписал соответствующий указ.

В частности, «в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями» начало празднования Ураза-байрама (Ид аль-Фитра) придется на 10 апреля.

В свою очередь Курбан-байрам верующие мусульмане начнут отмечать 16 июня, отмечается в документе.

Десятого апреля в этом году придется на среду, которая таким образом станет выходным днем. Шестнадцатого июня — это воскресенье, совпадающие с выходными республиканские праздничные дни не переносятся.

Ранее даты религиозных праздников на 2024 год опубликовало Духовное управление мусульман РТ. Начало месяца Рамадан придется на 11 марта. Маулид будет праздноваться с 14 на 15 сентября.