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Промышленность
3 апреля 2022  17:14

На следующей неделе Путин проведет совещание по развитию агропромышленного комплекса

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Президент РФ Владимир Путин в период с 4 по 10 апреля планирует провести совещание по развитию агропромышленного комплекса. Об этом было сказано в программе «Москва. Кремль. Путин» на Первом канале, сообщает РИА Новости. 

В минувший четверг глава государства провел совещание по развитию авиационных перевозок и авиастроения на фоне новых западных санкций.

Путин поручил до 1 июня утвердить комплексную программу развития авиатранспортной отрасли вплоть до 2030 года и оценить перспективные объемы перевозок и количество пассажиров, а также уточнить маршрутную сеть.

Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов ранее заявил, что Казанский авиазавод планирует выпускать минимум десять самолетов Ту-214 в год.

 

#авиаперевозки #агропромышленный комплекс #Владимир Путин
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