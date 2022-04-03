На следующей неделе Путин проведет совещание по развитию агропромышленного комплекса

Президент РФ Владимир Путин в период с 4 по 10 апреля планирует провести совещание по развитию агропромышленного комплекса. Об этом было сказано в программе «Москва. Кремль. Путин» на Первом канале, сообщает РИА Новости.

В минувший четверг глава государства провел совещание по развитию авиационных перевозок и авиастроения на фоне новых западных санкций.

Путин поручил до 1 июня утвердить комплексную программу развития авиатранспортной отрасли вплоть до 2030 года и оценить перспективные объемы перевозок и количество пассажиров, а также уточнить маршрутную сеть.

Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов ранее заявил, что Казанский авиазавод планирует выпускать минимум десять самолетов Ту-214 в год.