На Шишкинских прудах в Елабуге в этом году озеленят склоны

В Елабуге в этом году пройдет третья очередь реконструкции Шишкинских прудов. В рамках благоустройства будет осуществлено озеленение склонов. Здесь посадят новые деревья, кустарники и растения, установят автополив.

Также будет построена чайная с навесом, появятся зоны барбекю, малые архитектурные формы и новые ограждения. Установят информационный стенд с навигацией. Средства на эти цели выделят из федерального и республиканского бюджетов.

За несколько лет благоустройства удалось решить и проблему с подтоплением Шишкинских прудов. В весенний паводок поля не раз уходили под воду.

«Все работы по благоустройству прудов производились с учетом ежегодного повышения уровня вод в весенний период», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района РТ.

Проект благоустройства Шишкинских прудов реализуется на средства федерального гранта, который город выиграл во всероссийском конкурсе в 2022 году. Были построены вело- и пешеходные дорожки из брусчатки, установлено уличное освещение, появились фонари в стиле XIX века. Создан памп-трэк, появилась современная детская площадка.

Все запланированные работы по благоустройству Шишкинских прудов улучшили эстетическое и экологическое состояние территории и создали комфортные условия для отдыха туристов и горожан. На данный момент на благоустройство территории потратили 143 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов предложил жителям Татарстана выбрать общественные пространства для благоустройства. Проголосовать за них можно до 30 апреля на портале Госуслуг РТ. Также тарстанцам пошагово объяснили, как проголосовать за объекты для благоустройства, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Фото: пресс-служба Елабужского района.