Скверы, набережные и дворы: жители Татарстана сами решат, что благоустроить в 2025 году

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Люди выбирают парки, скверы и дворы для благоустройства в 2025 году

Всероссийское голосование по выбору общественных пространств и дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2025 году, стартовало 15 марта и продлится до конца апреля. Татарстанцы могут отдать свой голос на портале Госуслуг РТ.

«Мы традиционно весной начинаем планировать программы на последующие годы, в том числе по общественным пространствам и дворовым территориям. И, как обычно, в этом году запустили процесс отбора общественных пространств и дворовых территорий, которые будут включены в программу 2025 года», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов.

К участию в голосовании приглашаются жители республики старше 14 лет. Проголосовать можно за любую территорию республики, а не только за ту, где живет участник опроса.

«В голосовании участвуют все муниципальные территории. На голосование выставлено 274 общественных пространства и 1550 дворовых территорий», – уточнил Фролов.

Он напомнил, что это десятый год реализации программы в Татарстане.

Алексей Фролов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Финансирование программы «Наш двор» увеличено из-за роста цен на стройматериалы

Всего за девять лет (с 2015 по 2023 годы) благоустроено 398 общественных пространств, из которых 225 объектов реализовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На эти цели было выделено 23,9 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Благодаря масштабной республиканской программе «Наш двор» с 2020 года благоустроено более 4,3 тыс. придомовых территорий на общую сумму 34 млрд рублей из республиканского бюджета. В этом году запланированы работы по благоустройству еще 833 дворовых территорий, а объем финансирования увеличен на 10% – до 10 млрд рублей.

«Это в первую очередь связано с волатильностью на рынке, увеличением стоимости строительных материалов. Чтобы не снижать объемы, Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым было принято решение увеличить финансирование программы на 1 млрд рублей», – пояснил Фролов.

Стоит отметить, что к активному голосованию жителей республики призвал Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

«Для этого нужно зайти на сайт gorodsreda.tatar.ru или на портал „Услуги РТ“ и выбрать объект», — напомнил он.

И добавил: «Республика паркларында һәм сәүдә үзәкләрендә волонтерлар эшли. Алар сезгә тавыш бирергә булышачак (в переводе с татарского — „Волонтеры работают в парках и торговых центрах республики. Они помогут вам проголосовать“)».

«Нужно по максимуму привести дворы в порядок»

По данным Минстроя Татарстана, работы по благоустройству дворов в 2024 году начнутся совсем скоро – сразу после завершение весеннего паводка.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Изначально „Наш двор“ анонсировалась, как программа на пять лет. Сегодня мы четко понимаем, что программа будет продолжена. Объемы программы становятся больше. Будем ее реализовать и далее, чтобы по максимуму привести дворы в порядок», – заметил Алексей Фролов.

С учетом того, что многие муниципальные образования республики реализацию программы «Наш двор» либо уже закончили, либо близки к ее завершению, в голосовании по выбору придомовых территорий будет участвовать 15 районов и города Казань и Набережные Челны.

Алексей Фролов также пригласил татарстанцев к активному участию в выборе общественных пространств и дворов для благоустройства. Как и в предыдущие годы, отдать свой голос за тот или иной проект можно будет на портале государственных и муниципальных услуг РТ через сервис «Опросы жителей» и в мобильном приложении «Услуги РТ», добавил он.

Наиля Зиннатуллина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Активность татарстанцев на выборах общественных пространств выросла в два раза

За три последних года количество участников Всероссийского голосования по выбору общественных пространств в Татарстане увеличилось с два раза – со 170 тыс. в 2021 году до 363 тыс. в 2023 году. Такие цифры озвучила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

«Это голосование, как и многие инструменты развития территорий, родилось в Татарстане в 2017 году, и было транслировано на всю Россию. Ежегодно мы видим прирост количества участников. Это связано с тем, что у нас ни одна тема (для голосования – прим. Т-и), не только общественные пространства, как это в других регионах и на федеральном портале. У нас еще это выборы топ-200 дворовых территорий в рамках программы „Наш двор“ и опрос по общественным пространствам, которые были реализованы ранее», – сказала она.

Из 274 общественных территорий, выставленных на голосование для благоустройства в 2025 году больше всего – 24 объекта находятся в Казани.

«Мы их разделили по административным районам – всего четыре административных района или блока, которые может выбрать каждый голосующий. К примеру, в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах это вторая очередь Большого Чайкового озера. В Кировском и Московском районах – вторая очередь парка Петрова, первая очередь будет реализована в этом году. В Вахитовском и Приволжском районах – сквер Амирхана Еники. Из года в год он не набирает необходимого количества голосов. К сожалению, он пока не благоустроен», – констатировала Наиля Зиннатуллина.

Спикер предположила, что сквер на улице Чехова до сих пор не прошел голосование, поскольку занимает небольшую территорию.

«Важно обращать внимание на такие небольшие, очень близкие и спокойные территории», – считает Зиннатуллина.

Каскад прудов, больничный городок или парк культуры?

Директор Института развития городов Татарстана добавила, что в Советском районе Казани есть сквер «Айболит», который также из года в год не набирает достаточного количества голосов, чтобы быть благоустроенным.

«Но я вот в такие небольшие общественные пространства, честно говоря, очень даже верю», – сказала Наиля Зиннатуллина.

В Набережных Челнах к благоустройству в 2025 году предлагается 6 объектов. Это третьи очереди набережной им. Фикрята Табеева и парка культуры и отдыха в поселке ГЭС, площадь возле мечети «Джамиг» и другие.

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В Нижнекамском и в Альметьевском районах выдвинуто по 7 объектов. Так, в Альметьевском районе в голосовании участвуют третья очередь побережья Альметьевского городского водохранилища и набережная вдоль реки Бигашки (Каскад прудов). По итогам голосования люди определят, как скоро завершатся работы по выстраиванию «зеленого каркаса города». Стоит отметить, что в голосовании участвует альметьевский больничный городок, как объект агломерационного значения.

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«Возможно, нам кажется, что общественные пространства, улицы, парки требуют большего внимания, потому что это транзитные зоны, которые встречаем каждый день. Но, к примеру, альметьевский больничный городок работает на 629 тыс. человек. Ежедневное количество посетителей – более 2 тыс. Не в каждом парке и не на каждой набережной мы встретим по 2 тыс. человек ежедневно», – заметила Зиннатуллина.

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Интересно, что в 11 районах территории центральных районных больниц тоже вынесены на голосование. Также на голосование предложены другие территории возле социально-значимых объектов, пространства у воды, центральные улицы.

«Каждый житель может отдать только один голос за общественные пространства и за дворовую территорию, а также высказать свое мнение в опросе», – подчеркнула Зиннатуллина.

Кроме того, люди могут предложить свои общественные пространства для голосования в последующие годы. Высказаться об уже проведенной в республике работе участники голосования смогут в заключительном опросе.

«Пять минут – продолжительность опроса, 13 вопросов буду заданы голосующим. Я надеюсь, что этот опрос не будет обделен вниманием наших жителей», – заключила Зиннатуллина.

Михаил Афанасьев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Центр мониторинга за серой цаплей в Васильево и променад у берега Свияги

Благодаря реализации программы по благоустройству общественных пространств за 2015-2023 годы в Зеленодольском районе удалось благоустроить 21 объект, на что направлено около 1 млрд рублей. По республиканской программе «Наш двор» за 2020-2023 годы благоустроено 313 дворовых территорий на 1,4 млрд рублей.

«Программа «Наш двор» – самая народная, самая ожидаемая и своевременная, потому что все наши жители минимум два раза в день проходят по дворовой территории», – сообщил глава Зеленодольского муниципального района, мэр города Зеленодольска Михаил Афанасьев.

За эти годы в Зеленодольске появились парки «Березовая роща», Алтынова, сквер «Юный корабел», а в Васильево расцвел парк «Леском» и другие объекты. Кроме того, в скором времени в поселке Васильево рядом с крупным гнездилищем серой цапли планируется обустроить центр мониторинга.

В голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в 2025 году по району представлено 11 объектов, в их числе верхний променад берега Свияги у Свияжска, вторая очередь Набережной озера Карасиха, исторический квартал «Полукамушки».

«В этом году мы уделяем особое внимание благоустройству общественных пространств сельских поселений», – отметил Михаил Афанасьев.

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Спикер пояснил, что проект благоустройства верхнего променада берега Свияги снизит нагрузку на основной маршрут на острове и откроет новые виды на ландшафты острова и его архитектуру.

«Наша гордость – остров-град Свияжск, который принимает 1,7 млн туристов в год. Мы надеемся на водные маршуруты, которые усилят проходимость этой территории», – добавил Афанасьев.

Спикер пояснил, что остров-град принимал участие в голосовании для благоустройства в 2024 году, но тогда «чуть-чуть не хватило баллов для победы».

Илья Начвин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстанцы получат три приглашения к участию в голосовании

Первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Начвин сообщил, что пользователи портала госуслуг республики получат три уведомления о голосовании.

«Первое уведомление будет сегодня разослано по емейл-рассылке. Второе приглашение к участию в голосовании люди получат завтра пуш-уведомлением на смартфоны. А 21 марта придет уведомление в „Личные кабинеты“ на портале госуслуг РТ», – сказал он.

Илья Начвин также сообщил, что в 2023 году 310 тыс. голосов было подано на портале госуслуг РТ и 52,7 тыс. – в мобильном приложении «Услуги РТ». Также можно проголосовать, кликнув на баннеры, размещенные на портале Правительства РТ, официальных сайтах министерств и ведомств, муниципальных образований.

Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных пространств проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».