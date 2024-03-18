Татарстанцам пошагово объяснили, как проголосовать за объекты для благоустройства

У некоторых участников голосования за объекты для благоустройства возникли проблемы с его прохождением. Пошаговой инструкцией, которая поможет справиться с техническими трудностями, поделился Комитет внешнего благоустройства Казани.

Во-первых, пользователь должен зайти на сайт gorodsreda.tatar.ru или портал Госуслуг РТ, затем авторизироваться через ЕСИА или по номеру телефона.

Следующий шаг — выбор нужного голосования в разделе «Опросы жителей». В комитете объяснили, что персональные данные будут заполнены автоматически — пользователю останется отметить галочкой согласие на обработку персональных данных и выбрать «Далее».

После этого нужно указать свой район и выбрать заинтересовавшее общественное пространство. «За ним последует возможность выбрать двор для включения в программу и дополнительный опрос. Вы можете завершить прохождение на любом из этих этапов», — говорится в сообщении.

Голосование стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. Принять участие в нем могут жители республики в возрасте от 14 лет.