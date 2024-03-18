Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанцам пошагово объяснили, как проголосовать за объекты для благоустройства
У некоторых участников голосования за объекты для благоустройства возникли проблемы с его прохождением. Пошаговой инструкцией, которая поможет справиться с техническими трудностями, поделился Комитет внешнего благоустройства Казани.
Во-первых, пользователь должен зайти на сайт gorodsreda.tatar.ru или портал Госуслуг РТ, затем авторизироваться через ЕСИА или по номеру телефона.
Следующий шаг — выбор нужного голосования в разделе «Опросы жителей». В комитете объяснили, что персональные данные будут заполнены автоматически — пользователю останется отметить галочкой согласие на обработку персональных данных и выбрать «Далее».
После этого нужно указать свой район и выбрать заинтересовавшее общественное пространство. «За ним последует возможность выбрать двор для включения в программу и дополнительный опрос. Вы можете завершить прохождение на любом из этих этапов», — говорится в сообщении.
Голосование стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. Принять участие в нем могут жители республики в возрасте от 14 лет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»