На сельхозярмарки в Набережные Челны завезли 305 тонн продукции

В Набережных Челнах на площадке перед стадионом «Строитель», территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный» прошли традиционные ярмарки.

На площадки завезено свыше 305 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 18 млн рублей от товаропроизводителей 12 муниципальных районов Республики Татарстан.

Челнинцы активно закупали мясо, муку, яйца, сливочное масло, молочную продукцию.

Следующие ярмарки состоятся 2 декабря. А 16–17 и 23–24 декабря запланированы ярмарки «Новогодний гусь». На площадках по доступным ценам можно приобрести мясо гуся, утки, индейки, индоутки и курицы, а также субпродукты.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов призвал следить за ассортиментом и ценами на сельхозярмарках в Татарстане. 18 ноября руководитель республики оценил ассортимент на сельхозярмарке в агропромпарке «Казань».