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Минниханов оценил ассортимент на сельхозярмарке в агропромпарке «Казань»
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сельскохозяйственную ярмарку в агропромышленном парке «Казань». Его сопровождали вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров и мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Рустам Минниханов осмотрел торговые ряды, ознакомился с ассортиментом и ценами, пообщался с фермерами и покупателями.
Всего на ярмарку в агропромпарке «Казань» сегодня было завезено товаров на 11 млн рублей. Свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители Арского, Кукморского и Мамадышского районов РТ, «Татпотребсоюз», птицефабрика «Яратель», птицеводческий комплекс «Ак Барс», «Буинский сахар», «Казанская мельница», тепличный комбинат «Майский», «Арский рыбхоз» и другие.
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