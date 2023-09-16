Минниханов призвал следить за ассортиментом и ценами на сельхозярмарках в Татарстане

фото: пресс-служба Раиса РТ

Главы городов, где проходят сельхозярмарки, должны обеспечить все необходимые условия для торговли участников. В то же время организаторы должны тщательно проверять ассортимент производителей, качество товаров и разумность установленных цен, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов.

«Обращаясь к организаторам, прошу обратить внимание на ассортимент и качество представленных товаров. Ценовые параметры тоже должны быть разумные», — подчеркнул руководитель РТ.

Первые осенние ярмарки прошли в татарстанских городах 9 сентября. Тогда торговля развернулась на 14 площадках в Казани, на двух — в Набережных Челнах и Зеленодольске, трех — в Нижнекамске и еще 26 точках в райцентрах. За этот день реализована продукция на 78 млн рублей. В организации события участвовали 16 районов. Продлятся сельхозярмарки этого года до 23 декабря.

«Самое главное — не забудьте прийти и сказать спасибо, — обратился Минниханов к жителям и главам городов-участников. — Я этот опыт знаю, сам провел немало ярмарок. Засветло выезжает по 100 машин, 200-300 человек. Это очень большая и сложная работа».

Он отметил, что первые лица городов обязательно должны посетить ярмарочные площадки и встретиться с населением.