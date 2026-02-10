news_header_top
Общество 10 февраля 2026 13:37

На сельхозвыставке «Казань Агро» ожидают более 13 тыс. посетителей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На сельскохозяйственной выставке «Казань Агро 2026», которая пройдет с 11 по 13 февраля, ожидают более 13 тыс. посетителей. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» директор выставки Гузель Исхакова.

«Надеемся, что будет много посетителей, потому что интерес к выставке растет с каждым годом», – заявила она.

В работе выставки примут участие более 12 тыс. специалистов, представляющих предприятия, фермерские хозяйства, научные центры и органы управления агропромышленного комплекса регионов Поволжья.

Ключевыми мероприятиями деловой программы станут круглые столы «Молочная отрасль России – вызовы и возможности» и «Digital-перезагрузка: цифровое комбо для эффективного агромаркетинга».

«Впервые пройдет круглый стол для маркетологов. Спикерами станут представители Ассоциации маркетологов агроотрасли из Москвы», – отметила Исхакова.

Специализированная сельскохозяйственная выставка «Казань Агро 2026» пройдет в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

#сельскохозяйственная выставка
