Около 300 компаний России и зарубежья станут участниками выставки «Казань Агро»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Международном выставочном центре «Казань Экспо» с 11 по 13 февраля пройдет специализированная сельскохозяйственная выставка «Казань Агро 2026». В ней примут участие около 300 компаний из 37 регионов России, а также Беларуси, Турции и Казахстана. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

«Выставка "Казань Агро" – одно из самых важных событий в агропромышленном комплексе Поволжья. Это демонстрация достижений агропромышленного комплекса. Выставка уже на протяжении нескольких лет зарекомендовала себя как важная площадка для сельхозтоваропроизводителей, представителей науки, бизнеса, отраслевых ведомств», – заявил он.

Гарипов отметил, что это мероприятие позволит специалистам АПК обменяться передовым опытом и повысить свой профессиональный уровень. «Специалисты АПК соберутся на этой площадке для обмена идеями, поиска новых партнеров и демонстрации новейших разработок. Сельхозтоваропроизводители и представители бизнеса смогут найти на этой площадке интересные для себя предложения», – уточнил он.

По словам Гарипова, на выставке будут представлены основные направления АПК, включая технику и запчасти, животноводство, растениеводство, цифровизацию, пищевую промышленность, переработку и хранение, услуги в АПК, образование и науку, бизнес.

«Особое внимание на выставке будет уделено кадровому потенциалу. На сегодня это очень актуальный вопрос. Для повышения престижа аграрных профессий, привлечения молодежи в отрасль мы работаем со студентами и со школьниками», – подчеркнул он.

Для школьников будут организованы специальные экскурсии, во время которых студенты-аграрии расскажут о современных технологиях, возможностях обучения и карьерных перспективах в сельском хозяйстве.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«За три дня к работе выставки планируется привлечь школьников из 43 районов и школ Казани, а также студентов ссузов – около 3 тыс. человек», – заметил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

Кроме того, в рамках выставки запланированы круглые столы «Будущее – в селе: как вдохновить молодежь выбирать сельскую жизнь» и «Молодой специалист. Путь к успеху начинается здесь». В них примут участие представители ведущих агрохолдингов, студенты аграрных университетов и техникумов.

«Студенты аграрных университетов на этой площадке смогут встретиться с сельхозтоваропроизводителями и крупными инвесторами. Они смогут пообщаться и узнать условия работы на предприятии», – сказал Гарипов.

Свои научные исследования представят молодые ученые на мероприятии Science Slam, посвященном науке в агропромышленном комплексе. Студенты и аспиранты Казанского аграрного университета и КНИТУ подготовили 12 стартапов по актуальным вопросам развития АПК.

«В прошлом году мы тоже оценивали студенческие проекты. Студенты разрабатывают новые технологии. Например, VR-очки, которые помогают ветеринару выявить болезни животных. Проекты у студентов интересные, и они могут войти в жизненный цикл агропромышленного комплекса», – резюмировал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

Деловая программа включает более 100 мероприятий с участием ведущих экспертов. Ключевым событием станет заседание итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, на котором подведут итоги 2025 года и определят задачи на этот год.

Напомним, повышение кадровой обеспеченности агропромышленного комплекса осуществляется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».