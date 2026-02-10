Впервые на сельхозвыставке «Казань Агро» будет представлен раздел «Агротуризм»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Международном выставочном центре «Казань Экспо» с 11 по 13 февраля пройдет специализированная сельскохозяйственная выставка «Казань Агро 2026». В этом году на ней будет представлен новый раздел – «Агротуризм». Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» директор выставки Гузель Исхакова.

«На данный момент в России не существует раздела "Агротуризм" в сельскохозяйственных выставках. Здесь будут представлены компании, которые предлагают различные услуги в строительстве и обустройстве», – рассказала она.

Так, например, участником выставки станет компания, развивающая экотуризм в Сабинском районе с уникальными маршрутами, активным отдыхом, мастер-классами и знакомством с татарской кухней.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Завод CUPOL 365 представит флагманскую купольную беседку для 6-8 человек диаметром 4 метра и высотой 2,3 метра с запатентованной системой открывания купола на 180 градусов, а также конструкцию регулировочного мобильного фундамента для установки беседки.

Будут презентованы и другие решения для сельского туризма: образовательные ресурсы, основы формирования экскурсионного продукта, организация банкетных площадок, пикник-парков, банных услуг и многое другое.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов отметил, что интерес к сельскому отдыху и агротуризму особенно повысился у горожан.

«Люди все больше хотят поехать не в город на экскурсию, а в село», – подчеркнул он.