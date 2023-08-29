На саммите в Казани Турция предложила проводить в Татарстане ежегодные молодежные лагеря

XI Летний кампус Президентской академии

Фото: campus4youth.ru

Организовывать в Татарстане ежегодные молодежные лагеря предложил глава Министерства спорта и по делам молодежи Турции Осман Ашкын Бак. Его обращение зачитали на пленарном заседании второго Казанского глобального молодежного саммита.

«Уверен, что саммит позволит укрепить отношения с Татарстаном, что послужит развитию сотрудничества в целом с Россией. Верю, что мы найдем новые возможности для сотрудничества в области молодежной политики, спорта. В качестве первого шага в этом направлении хотим провести в Татарстане молодежные лагеря. Предполагается, что будем организовывать их каждый год с Молодежным форумом ОИС для исламского мира», — отметил в своем обращении Осман Ашкын Бак.

По его мнению, Казань является одним из городов-символов во всем мире, поскольку обладает огромным культурным наследием и демонстрирует, как могут проживать вместе в согласии люди разных национальностей.

Генеральный директор Организации по вопросам образования, науки и культуры исламского мира (ИСЕСКО) доктор Салим бин Мухаммед аль-Малик добавил, что именно молодежь способна «остановить опасный тренд, угрожающий судьбе человечества и ведущий его в тупик». Он убежден, что сохранение духовных ценностей и морали — это единственный путь строительства нового мира.

«К 2030 году молодежь составит 23% населения планеты, — сказал гендиректор ИСЕСКО. — Молодежь должна осознать, что если она сама не определит свое будущее, то найдутся те, кто постарается навязать ей свой путь развития исходя из собственных интересов».

В воспитании молодежи в условиях современных вызовов важны семейные ценности, которые соотносятся с принципами ислама, подчеркнул руководитель Департамента по делам молодежи и спорта Организации исламского сотрудничества Бубакар Маига. Примером продвижения семейных ценностей среди детей и молодежи, по его словам, является Татарстан.

«Правительства разных стран должны сделать все возможное, чтобы эти ценности были неизменными и лежали в основе наших действий. В мире, где происходят стремительные технологические изменения, вопрос традиционных ценностей в образовании актуален как никогда. Саммит 2023 года — это призыв к действию, чтобы наделить нашу молодежь знаниями, сформировать решения, принятие новых идей», — заявил Бубакар Маига.

Тема воспитания — абсолютный приоритет в работе с молодежью в России. Поэтому в последние годы на законодательном уровне были приняты важные решения для воспитания детей с учетом традиционных ценностей, рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.

«Наша с вами задача — заложить в детях базовые ценности, знания и ориентиры, которые позволят им вырасти достойными гражданами своей страны. Нам важно воспитывать новое поколение, прививая им патриотизм, любовь к своей большой и малой родине, традиционные семейные ценности, уважение к старшему поколению», — обратился он к собравшимся.

Фаттахов заметил, что Россия по этому вопросу открыта для сотрудничества и совместных инициатив со странами —участницами саммита. «В условиях изменяющегося мира и попыток разрушить традиционные ценности важно укреплять отношения с единомышленниками. Вместе мы сможем сохранить важные общечеловеческие ценности и передать их будущим поколениям», — подчеркнул он.

С работой «Движения первых» участников заседания ознакомил председатель правления этой российской молодежной организации Григорий Гуров.

«Для нас важно, чтобы каждый ребенок понимал, что у него есть невероятные возможности и перспективы для развития в нашей стране. Опираясь на традиционные российские духовные ценности, мы строим суверенную систему воспитания, которая созвучна ключевым принципам воспитания детей и молодежи в большинстве стран. Именно эти общечеловеческие принципы и духовно-нравственные ценности помогают молодежи разных стран находить общий язык и строить будущее», — выразил уверенность он.

Второй Казанский глобальный молодежный саммит открылся в столице Татарстана 28 августа. В нем принимают участие 140 делегатов из 30 стран, в том числе из Индонезии, Ливии, Ливана, Ирана, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, Марокко, Камеруна, Сенегала, Сомали, Таджикистана, Кыргызстана. Тема саммита — «Роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире».