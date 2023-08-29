Игорь Комаров: В Татарстане с особой ответственностью относятся к поддержке традиций

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане с особой ответственностью относятся к поддержке традиций, нравственному воспитанию подрастающего поколения. Об этом заявил полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров на пленарном заседании Казанского глобального молодежного саммита. Он поблагодарил руководство республики за эту работу.

«Уверен, что вопросы воспитания детей и молодежи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей – это один из приоритетов развития мира», – сказал Комаров.

Россия рассматривает традиционные ценности как основу развития общества, позволяющую укреплять суверенитет, обеспечивать единство многонациональной и многоконфессиональной страны, подчеркнул он.

По словам Комарова, сферы образования, воспитания и работы с молодежью определены Президентом России Владимиром Путиным как одни из основных направлений реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

Россия вместе с государствами, придерживающимися гуманистических традиционных ценностей, противостоит попыткам изменить и ценности, и саму природу человека, разрушив культурный и этический фундамент цивилизации, добавил он.

«Эта борьба ведется сейчас на многих направлениях и в разных областях. И сфера воспитания будущих поколений – важнейший пункт этого противостояния», – заметил спикер.

Он убежден, что залогом дальнейшего успешного развития является воспитание традиционных для культур и конфессий ценностей.

«Понимая значимость этих вопросов, запланировали в конце сентября окружной совет по этой теме с участием всех высших должностных лиц регионов Поволжья, федеральных органов власти, крупных экспертных и общественных организаций», – отметил Комаров и пригласил к участию в окружных общественных проектах молодежь из дружественных стран.

В завершение полпред поздравил жителей Татарстана с приближающимися праздниками – Днем республики и Днем города Казани.

Второй Казанский глобальный молодежный саммит открылся в столице Татарстана 28 августа. В нем принимают участие 140 делегатов из 30 стран, в том числе Индонезии, Ливии, Ливана, Ирана, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, Марокко, Камеруна, Сенегала, Сомали, Таджикистана, Кыргызстана. Тема саммита — «Роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире».