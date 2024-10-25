Премьер Вьетнама привез в Казань драконов для Путина в честь прошедшего дня рождения

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в Казани поздравил лидера с прошедшим днем рождения и подарил ему двух драконов. Видео с переговоров опубликовала пресс-служба Кремля.

«7 октября у Вас был день рождения, и я тогда направил вам письмо. Позвольте еще раз поздравить вас с этой датой. Я привез подарок вам – это два дракона: один – маленький, а другой – большой. У нас во Вьетнаме дракон считается (символом – прим. «Т-и») высшей властью», - сказал Фан Минь Тинь.

Как отметил гость, маленький дракон олицетворяет власть внутри государства, а большой – во всем мире.

Путин поблагодарил гостя за подарок. Он также отметил, что товарооборот между Россией и Вьетнамом растет. Только в 2023-м он увеличился на 8,3%, до 5 млрд долларов. А по итогам января-августа текущего года оборот прибавил 25% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Помимо этого, страны продолжают налаживать сотрудничество в самых разных сферах, в том числе в образовании.

«На обучение вьетнамских граждан в этом году выделена дополнительная квота в 1 тыс. бюджетных мест», - отметил Путин.