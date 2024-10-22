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Нарендра Моди высказался о генконсульстве Индии в Казани
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что рад возможности приехать в Казань, и высказался об открытии генконсульства своей страны в столице Татарстана на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Казанском Кремле.
«Отрадно, что мне посчастливилось приехать в Казань, в такой прекрасный город, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с эти городом. После того, как откроется генконсульство Индии в этом городе наши отношения еще больше укрепятся», – сказал Моди.
Это второй визит премьер-министра Индии в Россию за последние три месяца. По словам Моди, это свидетельствует о тесной координации и дружбе двух стран. Индийский лидер также поблагодарил Путина за дружбу и радушное гостеприимство.
Ранее Владимир Путин поддержал идею Нарендры Моди открыть генконсульство Индии в Казани.
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