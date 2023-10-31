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Руc Тат
Общество 31 октября 2023 13:53

На сайте достижения.рф можно проголосовать за KazanForum

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Список для голосования за самые значимые достижения Татарстана пополнился еще одним мероприятием. Отдать свой голос на сайте достижения.рф можно за международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». На сегодня от Татарстана представлено 16 объектов.

Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023 года событие получило федеральный статус. Ключевой задачей форума является развитие экономических, торговых, социально-культурных отношений России и исламских государств.

Участниками форума текущего года стали более 16 тыс. человек из 80 стран мира. География представленных государств была самой широкой – страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. О том, как он проходил, читайте в материале «Татар-информа» «На Востоке понимают – Россию нельзя изолировать»: каков главный итог KazanForum.

KazanForum следующего года пройдет в столице Татарстана 14-19 мая.

Голосование на сайте достижения.рф запущено в рамках открытия Международной выставки-форума «Россия». 4 ноября 2023 года в Москве на ВДНХ откроется самая большая Международная выставка-форум «Россия», где каждый регион страны представит свой стенд, также у участников выставки будет возможность принять участие в Дне регионов.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию высоко оценил достижения молодых российских ученых. «Особо [хочу] отметить, что яркие, новаторские результаты, причем в самых перспективных областях, все чаще показывают российские исследователи, которые только начинают свой путь в науке», – сказал глава государства.

#голосование
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