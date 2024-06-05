Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Сабантуе в Зеленодольске батырам вручат 2 автомобиля и трактор
9 июня в парке «Березовая роща» и прилегающем центральном майдане в Зеленодольске состоится национальный праздник Сабантуй. Гостей ждут народные подворья с дегустацией блюд, традиционные игры, конкурсы и мастер-классы, шоу резчиков бензопилами.
Из новинок этого года — открытие гастроулицы «Тэмле урам», где будут готовить лучшие повара Татарстана. Дети смогут получить бесплатное мороженое.
«Батыру борьбы и батыру сева мы подарим автомобили и призовых баранов. Спецприз лучшему работнику сельского хозяйства — трактор», — анонировал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
Для победителей спортивных состязаний в других направлениях подготовлены ценные подарки.
На трех площадках пройдет концертная программа. В Берёзовой роще запланирована концертная программа учреждений культуры района и города, юмористическое представление «Мунча ташы» Буинского государственного драмтеатра.
На площадке «Балалар майданы» намечен концерт творческих коллективов Центра творчества Управления образования и анимационная программа,
А на концертной площадке «Яшел Үзән җире талантлары» выступят творческие коллективы ЦКИНТ им. Горького, ДДТ «Алые паруса», Зеленодольского музыкального театра.
Приглашенной звездой зеленодольского Сабантуя станет известный татарский певец Ришат Тухватуллин. Начало праздника в 9 часов.
Напомним, Салават Фатхетдинов cтанет хедлайнером Сабантуя в Бугульме. Также «Татар-информ» сообщал о хедлайнерах Сабантуя в Нижнекамске.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»