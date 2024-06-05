На Сабантуе в Зеленодольске батырам вручат 2 автомобиля и трактор

9 июня в парке «Березовая роща» и прилегающем центральном майдане в Зеленодольске состоится национальный праздник Сабантуй. Гостей ждут народные подворья с дегустацией блюд, традиционные игры, конкурсы и мастер-классы, шоу резчиков бензопилами.

Из новинок этого года — открытие гастроулицы «Тэмле урам», где будут готовить лучшие повара Татарстана. Дети смогут получить бесплатное мороженое.

«Батыру борьбы и батыру сева мы подарим автомобили и призовых баранов. Спецприз лучшему работнику сельского хозяйства — трактор», — анонировал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Для победителей спортивных состязаний в других направлениях подготовлены ценные подарки.

На трех площадках пройдет концертная программа. В Берёзовой роще запланирована концертная программа учреждений культуры района и города, юмористическое представление «Мунча ташы» Буинского государственного драмтеатра.

На площадке «Балалар майданы» намечен концерт творческих коллективов Центра творчества Управления образования и анимационная программа,

А на концертной площадке «Яшел Үзән җире талантлары» выступят творческие коллективы ЦКИНТ им. Горького, ДДТ «Алые паруса», Зеленодольского музыкального театра.

Приглашенной звездой зеленодольского Сабантуя станет известный татарский певец Ришат Тухватуллин. Начало праздника в 9 часов.

Напомним, Салават Фатхетдинов cтанет хедлайнером Сабантуя в Бугульме. Также «Татар-информ» сообщал о хедлайнерах Сабантуя в Нижнекамске.