Стал известен список звезд, которые выступят на Сабантуе в Нижнекамске

15 июня в Нижнекамске и Ниженкамском районе отметят праздник Сабантуй. Предприятия района готовят праздничные программы с выступлениями республиканских артистов. Хэдлайнерами события станут Фирдус Тямаев, Ришат Тухватуллин, Роберт Ямгуров, шоу-балет «CRYSTAL», группа «Чак-Чак БЭНД». Мероприятие на деловом понедельнике анонсировал замруководителя исполкома Нижнекамского района Ильдар Рамазанов.

«Сердцем праздника является театрализованный пролог. Основной темой пролога станет раскрытие исконно народных традиций, связанных с бережным отношением к земле, труду, уважением к обрядам и обычаям татарского народа. 600 учащихся образовательных школ, вокалисты и актёры театра, воспитанники хореографических коллективов „Нардуган“, „Второе дыхание“, „Тулпар“, „ИрНас“, „ИБИЦА“ и другие представят красочные картины национальной культуры, выраженные костюмами, атрибутами, родными мелодиями и хореографическими композициями», — поделился спикер.

До прологовой части яркие номера представит Госансамбль фольклорной музыки РТ под руководством заслуженного артиста России, народного артиста республики Айдара Файзрахманова.

Гостями праздника станут участники международного фестиваля-конкурса тюркоязычных народов «Алтын Мирас». Выступят представители Мурманска, Ульяновска, Республики Коми, Оренбургской, Калужской, Кировской областей. Концертную программу праздника украсят выступления Рифата Зарипова, Гульназ и Ильсура Шарипжановых.

Спортивные болельщики на главном майдане будут наблюдать за соревнованиями по многочисленным видам спорта и национальным играм, главным из которых является борьба «көрәш» среди детей, юношей и мужчин.

«Мы приглашаем к семейному участию в национальных играх, которые также проходят на центральном майдане. Все желающие пробуют себя в таких состязаниях, как „Бой мешками на бревне“, „Разбей горшок“, „Бег в мешках“, в семейных стартах и многих других. Здесь же пройдет розыгрыш ценных подарков. Поэтому призываем всех жителей и гостей города не расходится после прологовой части, а испытать свою удачу», — анонсировал докладчик.

Главным украшением Сабантуя по традиции станут скачки с заездами рысаков, полукровных и чистокровных пород лошадей. В перерывах между заездами пройдет развлекательная программа для зрителей: скачки на осликах и пони, а также национальная татарская игра «Кыз куу», в которой оценивается умение управлять лошадьми, артистичность всадников и эффектность лошадей.

«Ни один праздник не проходит без детей, поэтому интересной и насыщенной будет программа „Детского майдана“ с национальными и спортивными играми, выступлениями детских коллективов. Воспитанники дошкольных учреждений всегда радуют зрителей своей концертной программой. Именно через привлечение к участию в праздниках мы приобщаем наших детей к культуре, языку и передаём наше наследие», — сообщил спикер.

Кроме того, в преддверии праздника проводится сбор подарков на территории сельских поселений. Организаторы концертно—театрализованных программ ставят перед собой задачу как можно интереснее и доступнее рассказать о древнем обычае подготовки к Сабантую. 13 июня в 18 часов в парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая для нижнекамцев предлагается яркая интерактивная программа по сбору подарков, которые в последствии раздаются на празднике Сабантуй.

«Фирдус Тямаев, наши артисты, которых мы пригласили, создадут большую праздничную программу, которая обрадует каждого. Договорились и о том, что при входе каждый покупает билет. Розыгрыш состоится перед тем, как будем поздравлять главного батыра. Поэтому я надеюсь, что все останутся до конца праздника. Будет большой сюрприз для победителя лотерейного билета, поэтому всех приглашаем, всех ждем на праздник. На следующей неделе Сабантуй пройдет в Камских Полянах и на наших сельских территориях, поэтому надо посетить свою родину. Начинается летняя пора. Это время большой работы и в то же время возможность хорошо отдохнуть», — прокомментировал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.